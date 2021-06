Tenismenul elvetian Roger Federer (39 de ani) s-a calificat marti in turul secund la Wimbledon, iar la finalul meciului cu Adrian Mannarino i-a delectat cu vorbele sale pe fanii prezenti in tribune.

"Maestrul" Roger a avut nevoie de putin noroc pentru a castiga partida, adversarul sau accidentandu-se in debutul setului decisiv, la scorul 6-4, 6-7, 3-6, 6-2. "A fost mai bun" a recunoscut Federer cu sportivitate la final.

De asemenea, intrebat la interviul de dupa meci cum a simtit absenta turneului de la Wimbledon in 2020, Federer (de 8 ori castigator pe iarba londoneza) a replicat cu zambetul pe buze, in aplauzele asistentei: "Imi pare rau, n-am inteles. Engleza mea nu e prea buna. Am auzit ceva de absenta si, nu stiu, mintea mi s-a stins".