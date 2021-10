Raluca Olaru a jucat a 24-a finală WTA din carieră! Meciul de la Moscova nu putea fi mai dramatic VIDEO

Perechea româno-ucraineană Raluca Olaru/Nadia Kichenok a fost învinsă de cuplul Jelena Ostapenko (Letonia)/Katerina Siniakova (Cehia), cu 6-3, 4-6, 10-8, sâmbătă, în finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Moscova (WTA 500), dotat cu premii totale de 565.530 de dolari.

Olaru şi Kichenok, favoritele numărul patru, s-au înclinat după o oră şi 31 de minute în faţa favoritelor numărul doi.

Cele două perechi au condus cu 4-0 în primele două seturi, pe care şi le-au adjudecat cu 6-2, respectiv 6-4. În super tiebreak, Ostapenko şi Siniakova au condus cu 7-3, dar au fost egalate, 7-7, reuşind să câştige cu 10-8.

Olaru şi Kichenok vor primi un cec de 17.750 de dolari şi 305 puncte WTA la dublu.

Aceasta a fost a 24-a finală WTA de dublu a Ralucăi Olaru, care are 11 titluri şi 13 finale pierdute. Olaru şi Kichenok au câştigat anul acesta titluri la Sankt Petersburg şi Chicago, pierzând o finală la Bad Homburg.

The No.2 seeds @JelenaOstapenk8 and @K_Siniakova claim the doubles title at the VTB Kremlin Cup! 🏆 pic.twitter.com/ltSygENb5S— wta (@WTA) October 23, 2021