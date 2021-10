În urmă cu doar un an era a doua rachetă a României, după Simona Halep, iar cu puține luni în urmă numele ei era amintit pe toate agențiile de presă. După care, a dispărut subit.

Este vorba despre Patricia Maria Țig (27 de ani), care a apărut ultima dată pe un teren de tenis pe 30 iunie, în primul tur la Wimbledon, când a pierdut în fața rusoaicei Daria Kasatkina.

Apoi, a refuzat participarea la Jocurile Olimpice, motivând probleme medicale. „Nu voi participa la Jocurile Olimpice…. Accidentări! N-am ce să lămuresc, nu joc şi… Asta am decis. Nu-mi pare rău pentru că fac ce simt că e mai bine pentru mine. Am avut un an ciudat şi vreau să am grijă de corpul meu“, a explicat Ţig pentru TVR.

Până la Wimbledon, Patricia fusese eliminată de la French Open de Naomi Osaka. Fix după acel joc, japoneza și-a anunțat retragerea de la Roland Garros, invocând celebrele probleme mentale, iar numele Patriciei a fost amintit în toate știrile legate de Osaka.

De la Wimbledon încoace, Patricia nu a mai dat niciun semn, iar fanii de pe Facebook ai jucătoarei noastre se întreabă ce se întâmplă cu ea. "Ce mai face Patricia? E bine?" sau "Mai știe cineva ceva de ea?". Întrebări rămase fără răspuns.

Partea proastă pentru Patricia este că nici nu și-a înghețat clasamentul WTA și a coborât de pe locul 56 (poziția pe care o avea în urmă cu un an, când era a doua rachetă a României) până pe 211!

Jucătoarea este antrenată de soțul ei Răzvan Sabău, iar cei doi au o fiică împreună, pe Sofia. „Sunt a doua cel mai bine clasată jucătoare din România şi a treia mamă din lume! Ar trebui să știe și lumea chestia asta. Primele două sunt Serena Williams și Viktoria Azarenka. Este o realizare foarte mare pentru mine!", declara cu mândrie Patricia după turneul câștigat la Istanbul în 2020, primul din cariera ei.

La acel turneu, Patricia a atras atenția și cu outitul ei, alegând un echipament de duzină. ”Nu am de gând să dau explicații nimănui, că de ce nu îmi iau nu știu ce haine și de ce nu mă îmbrac într-un anume fel, pentru că nu acesta este scopul meu în viață”, a declarat sportiva din Caransebeș.

