Cine este prima femeie araba din istorie care castiga un turneu de tenis la simplu

Jucatoarea tunisiana Ons Jabeur, locul 24 mondial, a devenit, duminica, prima femeie araba castigatoare a unui titlu WTA la simplu, ea impunandu-se in finala de la Birmingham, informeaza wtatennis.com.

Jabeur a invins-o in ultimul act de la Birmingham pe rusoaica Daria Kasatkina, locul 35 WTA, scor 7-5, 6-4.

Performanta uriasa pentru Horia Tecau! Romanul a castigat trofeul la Halle

Pentru performanta de ka Birmingham, Ons Jabeur a obtinut 29.800 de dolari si 280 de puncte WTA.

The Tunisian trailblazer is the 1st Arab woman to:

- Win a junior Slam (2011 RG)

- Make a Slam 3R (2017 RG)

- Make a Slam QF (2020 AO)

- Win a WTA singles title (2021 Birmingham)

- Rank inside the Top 70 - Currently highest-ranked ever at No.24. pic.twitter.com/gRvu05P9nr- WTA Insider (@WTA_insider) June 20, 2021