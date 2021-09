Nuntă după nuntă în tenis! Jucătoarea din România care s-a măritat cu un fost câștigător la Roland-Garros și drama teribilă prin care a trecut FOTO

Simona Halep nu este singura tenismenă din România care a decis să se căsătorească în anul 2021, Alexandra Cadanțu având parte în această vară de un eveniment similar în viața privată.

În vârstă de 31 de ani, Alexandra Cadanțu și-a unit destinele în luna iulie cu un jucător de tenis din Belarus, Uladzimir Ignatik. Acesta din urmă a fost un tenismen modest la seniori, însă în perioada junioratului a câștigat trofeul la Roland-Garros (în 2007) și a mai jucat o finală, la Wimbledon.

Alexandra Cadanțu a trecut prin momente extrem de delicate în urmă cu trei ani, când a apelat la un site de strângere de fonduri pentru a-și putea continua cariera, afectată de o lungă perioadă de pauză cauzată de probleme medicale.

„Bună, numele meu este Alexandra Cadanțu si sunt jucătoare profesionistă de tenis încă din anul 2004. Cea mai bună poziție a mea în clasamentul WTA a fost 59, în anul 2014. Din păcate, la sfârșitul anului, am suferit o accidentare gravă: o ruptură de mușchi abdominal de 6 cm, așa că am fost nevoită să iau o pauză de la competiții. Am avut, de asemenea, nevoie de o operație dificilă de deviație de sept pentru a putea să respir normal. De atunci, încerc să revin in top”, a scris Alexandra Cadanțu pe site-ul gofundme.com

Acum, după ce și-a schimbat și numele, în Alexandra Ignatik, românca traversează o perioadă bună pe plan sportiv, în turneele ITF, aflându-se în acest moment pe locul 226 WTA.

