Novak Djokovici și Daniil Medvedev, primii doi jucători din ierarhia ATP, s-au înfruntat în finala Matersului ATP 1000 de la Paris Bercy.

A fost o reeditare a finalei US Open din acest an, când rusul s-a impus în trei seturi, blocând tentativa lui Nole de a câștiga toate cele patru Grand Slamuri dintr-un an!

De data aceasta, Djokovici a reușit să câștige! El a pierdut primul set cu 6-4, dar le-a câștigat pe următoarele două cu același scor, 6-3, 6-3!

După 2 ore și 15 minute de joc, Djokovici și-a adăugat în palmares al șaselea titlu la Paris și al 37-lea titlu de Masters! Record absolut!