Rafael Nadal a luat o decizie radicala! Adio, Wimbledon! Adio, Tokyo!

Rafael Nadal (35 de ani), locul 3 ATP, a decis ca e momentul "sa isi asculte corpul". Spaniolul si-a anuntat fanii prin intermediul retelelor sociale ca nu va participa nici la Wimbledon, nici la Jocurile Olimpice.

"Am decis sa nu particip nici la Wimbledon, nici la Jocurile Olimpice, Nu e o decizie usoara, dar am decis sa imi ascult corpul si dupa ce am discutat cu echipa mea mi-am dat seama ca e cel mai bun lucru.

Vreau sa transmis un mesaj pentru toti fanii mei, mai ales cei din Marea Britanie si Japonia.

Jocurile Olimpice au insemnat mult pentru mine, ca sportiv. Am participat la trei editii si am purtat steagul o data.

Scopul meu acum este sa imi prelungesc cariera si sa am grija de corpul meu pe termen mediu si lung. Faptul ca au fost doar doua saptamani intre Roland Garros si Wimbledon nu a ajutat in acest sens, dupa doua luni grele pe zgura".

VIDEO Lovitura anului in tenis!

Nadal are in palmares o medalie de aur la Rio si una de argint castigata la Beijing.

The goal is to prolong my career and continue to do what makes me happy, that is to compete at the highest level and keep fighting for those professional and personal goals at he maximum level of competition.- Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021