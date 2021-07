Cum a ajuns Garbine Muguruza să viziteze România și ce a impresionat-o în țara noastră

Spanioloaica de origine venezueleană, Garbine Muguruza, a petrecut câteva zile în România, acolo unde s-a aflat pentru a a cincea oară.

Motivul? Cea mai bună prietenă a ei este din România, iar părinții ei au o casă în zona Bran. Așa se explică de ce Muguruza, de două ori câștigătoare de Grand Slam, a fost văzută în acea zonă.

Într-un interviu pentru Adevarul, sportiva a explicat ce impresie i-a lăsat România:

• Nu am aflat de zonele turistice de la Halep sau de la alte jucătoare din România, dar toate sunt foarte amabile şi primitoare.

• Mi-au plăcut prăjiturelele de la Măgura, gemul făcut în casă, brânza telemea de oaie şi într-una din zile am făcut un grătar în aer liber cu mai multe feluri de carne şi mici.

• Din România îmi place mult faptul că lumea este latină, sunt foarte apropriaţi de noi (celelalte ţări latine), oameni modeşti, care muncesc din greu şi care reuşesc să-ţi arate că sunt fericiţi că ai venit să le vizitezi ţara, cel puţin aşa m-am simţit eu.

• Mi-a plăcut şi faptul că România are puţin din toate. Este o ţară foarte, foarte mare din care încă mai am multe de văzut, dar am putut să văd munţii, oraşul Bucureşti, plaja din Mamaia şi Constanţa, un oraş foarte frumos.

• Despre Nadia Comăneci am auzit multe atunci când eram mică, mama mea mereu îmi spunea ‘„Un 10 precum Nadia Comăneci’’, era femeia perfectă.