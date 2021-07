De la Wimbledon, direct in Romania!

Garbine Muguruza a venit in tara noastra dupa eliminarea suferita la Londra si pare ca are o vacanta pe cinste. Dupa ce a vizitat Pesterea Dambovicioara sau Castelul Bran, Muguruza a ajuns la Fundata.

E insotita de prietena ei cea mai buna, care tocmai a implinit 30 de ani.

"Multumesc, Romania", a scris Muguruza in limba romana. "Mereu atat de primitoare", a adaugat jucatoarea spaniola de 27 de ani, care a castigat doua titluri de Grand Slam: French Open in 2016 si Wimbledon in 2017.