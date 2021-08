Capăt de drum pentru jucătoarea care a eliminat-o pe Simona Halep la Montreal. Cine i-a întrerupt seria de 12 victorii la rând în circuitul WTA

Americanca Danielle Collins (locul 28 WTA), jucătoarea care a învins-o pe Simona Halep în turul doi la Montreal, a fost eliminată în optimile de finală ale competiției din Canada.

După 12 victorii la rând în circuitul WTA (încununate cu două trofee, la Palermo și San Jose), Collins s-a recunoscut învinsă în fața conaționalei Jessica Pegula, locul 30 mondial.

Pegula a câștigat disputa cu 6-4, 3-6, 7-5, urmând să o întâlnească în sferturi pe tunisianca Ons Jabeur, cea care a eliminat-o pe Bianca Andreescu.

