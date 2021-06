Mihaela Buzarnescu, meciul carierei la Wimbledon. Adversara romancei a castigat de 5 ori trofeul LIVETEXT, de la 13.00

Turneul de Grand Slam de la Wimbledon continua marti cu meciurile din primul tur, in program fiind si cateva confruntari care ar fi trebuit sa se desfasoare luni, dar care au fost amanate din cauza ploii.

Este si cazul meciului dintre Mihaela Buzarnescu (191 WTA) si americanca Venus Williams (locul 112 mondial), partida care va incepe la ora 13.00, pe terenul numarul 3 al complexului de la Londra.

In varsta de 41 de ani, Venus Williams are in palmares nu mai putin de cinci trofee cucerite la Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007 si 2008).