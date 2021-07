Ce face Mihaela Buzărnescu dacă va câștiga o medalie la Tokyo 2020

Mihaela Buzărnescu a prins ultimul tren de Tokyo. Ea este una dintre cele trei tenismene care vor reprezenta România, alături de Monica Niculescu și Raluca Olaru, care fac echipă la dublu.

"Sunt atât de mândră şi onorată că reprezint România şi sper să joc bine pentru că în ultima vreme joc mai bine şi mă simt mai bine şi sper să vină nişte meciuri bune. Aş fi plătit eu ca să fiu acolo pentru că îmi doresc enorm acest lucru şi mă bucur că s-a realizat.

Ads

Eram deja resemnată şi a venit veste în urmă cu câteva zile şi nici nu am avut timp să mă bucur că a trebuit să fac foarte multe formalităţi ca să pot pleca. În tenis, ştiţi cum e, nu contează atât de mult clasamentul, cotează forma din ziua respectivă Nu trebuie să te bazezi pe clasametul unei jucătoare sau adversare, dar bineînţeles dacă s-au retras câteva jucătoare de tot sigur că este o şansă în plus.

Ar fi ideal să ajung în semifinale sau să mă bat pentru o medalie! Mă las de tenis după aia! Nu, glumesc! Eu am mai jucat acolo un ITF mai mare şi am făcut finala, deci ştiu centralul, am jucat vreo 3 sau 4 meciuri acolo.

Sunt sigură că fiecare are motivul ei pentru care nu participă şi trebuie întelese. Fiecare ştie mai bine, eu nu pot să judec pe nimeni, este alegerea fiecarei jucatoare, eu pot să spun doar despre mine că îmi doaream foarte mult sa merg. Sigur că este ca şi un Grand Slam, mai mult poate, fiind doar la 4 ani, aşa că da, o medalie olimpică e unică", a declarat Mihaela Buzărnescu înainte să plece la Tokyo, conform telekomsport.ro.