Rusul nervos! Ce jucător de tenis a lovit cu piciorul o camera de luat vederi și s-a luat la ceartă cu arbitrul VIDEO

Semifinala turneului de la Cincinnati disputată între doi jucători ruși a fost una cu scântei.

Andrey Rublev s-a calificat în finală după ce l-a învins pe favoritul numărul unu al turneului, Daniil Medvedev, locul 2 ATP.

Rublev s-a impus cu 2-6, 6-3, 6-3, obținând prima victorie în fața compatriotului său, și va juca îm finală cu Zverev sau cu Tsitsipas.

Supriza e completă la fete! Cine va juca finala la Cincinnati

Medvedev a avut ceva de împărțit cu toată lumea. Alergând după o minge, el s-a lovit de o camera de luat vederi. I-a tras apoi un picior și i-a cerut arbitrului să o mute de acolo. “Era să-mi rupă mâna în ea! Vă dau în judecată! Luați-o de acolo”.

Medvedev a cerut apoi time-out medical pentru a primi îngrijiri la mână și s-a calmat cu greu!

Imaginile de mai jos sunt grăitoare

"I almost broke my hand. (x5) You don't care about players? " He added later, "I;m gonna sue them" Now he is having a MTO.#CincyTennis pic.twitter.com/xsmY1Zf628— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) August 21, 2021