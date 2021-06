Victorie de pus in rama pentru Marius Copil. Tenismenul roman a invins un fost numar 5 ATP, finalist la US Open si Wimbledon

Tenismenul roman Marius Copil s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului challenger pe iarba de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 132.280 euro, dupa o victorie importanta in fata sud-africanului Kevin Anderson, cu 7-6 (4), 7-6 (9), conform agerpres.ro.

Copil (30 ani, 228 ATP) s-a impus dupa doua ore de joc, reusind 14 asi, fata de 11 ai adversarului, fost numarul cinci mondial in 2018.

Anderson (25 ani, 100 ATP), al patrulea favorit, a avut trei mingi de set in actul al doilea, la scorul de 5-4, dar Copil le-a salvat pe toate, iar in ghemul urmator a salvat si trei mingi de break. In tiebreak, Anderson, finalist la US Open in 2017 si Wimbledon in 2018, a mai ratat patru mingi de set.

Marius Copil si-a asigurat un cec de 6.370 de euro si 50 de puncte ATP, iar in penultimul act va evolua contra americanului Frances Tiafoe (23 ani, 74 ATP), al doilea favorit.

Singurul meci dintre Tiafoe si Copil s-a incheiat cu victoria americanului, in 2018, in primul tur la Atlanta, cu 6-4, 6-4.