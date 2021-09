Fostul mare tenisman american John McEnroe a lăudat-o pe britanica Emma Răducanu pentru triumful neaşteptat de la US Open, după ce în iulie a fost criticat de presa din Regatul Unit pentru comentariile sale legate de retragerea jucătoarei de 18 ani în optimi de la Wimbledon, transmite Reuters.

McEnroe a declarat că s-a întrebat cum va gestiona Răducanu (18 ani) faima pe care a dobândit-o la Wimbledon, ajungând până în optimile de finală la primul său turneu de Mare Şlem din carieră: ''Nu cred că se poate face mai bine decât a reuşit ea (la US Open). E o nebunie că a reuşit să facă asta''.

Ads

De ce nu vrea să meargă Barty la Wimbledon

Răducanu, beneficiara unui wildcard pentru turneul pe iarbă de Mare Şlem, a abandonat în optimile de finală, la scorul de 6-4, 3-0 pentru australianca Ajla Tomljanovic, acuzând dificultăţi de respiraţie, iar McEnroe a comentat atunci că ocazia aceasta a apărut a fi ''un pic prea mult pentru'' ea și că Emma a fost copleșită.

John McEnroe consideră că vorbele sale au fost exagerate de presa britanică, spunând că uneori ziarelor din Anglia ''le place să facă mare tam-tam din nimic''.

''Am vrut să să spun exact ce am zis. Am încercat să compar un pic cu experienţa mea când am fost pentru prima oară la Wimbledon, tot la 18 ani. Sunt multe avantaje, dar în acelaşi timp pui tu însuţi multă presiune pe tine, sunt multe aşteptări din partea altora... Mi s-a părut că a înţeles situaţia ei'', a afirmat campionul american la CNN.

Emma Răducanu, 18 ani, a produs o imensă surpriză în lumea sportului, câştigând turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după o finală în care a învins-o pe canadianca Leylah Fernandez. Răducanu a devenit primul jucător (la feminin sau masculin) care câştigă un titlu de Grand Slam venind din calificări, obţinând titlul la Flushing Meadows fără a pierde vreun set în cele zece meciuri jucate.

Sursa: Agerpres