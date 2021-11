Ascensiunea fabuloasă pentru Jaqueline Cristian! Urcă 20 de locuri în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian a ajuns până în semifinalele turneului de la Linz din postura de lucky-loser.

Ea pierduse în calificări, dar, prin retragerea Soranei Cîrstea, ea a primit șansa de a urca pe tabloul principal.

Jaq a ajuns până în semifinale la Linz, ceea ce îi va aduce o ascensiune importantă în clasamentul WTA! Va urce cel puțin 20 de locuri, de pe 100 până pe 80!

Dacă va trece de Simona, Jaqueline va urca și mai mult, până pe 74!

"Sunt foarte fericită de ceea ce s-a întâmplat în această săptămână. Simt că sunt cu adevărat o norocoasă câştigătoare, nu o pierzătoare. Am pierdut în calificări, aşa că nu am avut multe aşteptări, dar iată unde sunt! Eu o ştiu pe ea (n.r. - Veronika Kudermetova), a fost o luptă bună, am ştiut cum să joc, doar m-am bucurat că sunt aici şi nu acasă. Abia aştept (n.r. - să joace împotriva Simonei Halep), o să fie un meci bun. Le mulţumesc suporterilor. (n.r. - în limba română) Vă mulţumesc că aţi venit şi vă aştept şi mâine. (n.r. - din nou în engleză) Le simt energia", a declarat Cristian, la interviul de pe teren.

Jucătoarea Jaqueline Cristian, locul 100 WTA, prezentă pe tabloul principal ca lucky loser, s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Linz, fază în care o va întâlni pe Simona Halep, locul 22 WTA şi cap de serie numărul 2.