Irina Begu joaca pentru optimi la Wimbledon. Ar fi performanta carierei pentru romanca LIVETEXT, de la 13.00

Irina Begu, locul 79 WTA, joaca vineri in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, fiind la un pas de a-si depasi cea mai buna performanta pe iarba londoneza.

Begu o va intalni pe poloneza Iga Swiatek, numarul 9 mondial si favorita 7, castigatoare la Roland-Garros in 2020.. Meciul va incepe la ora 13.00.

Ads

In varsta de 30 de ani, Irina Begu n-a ajuns niciodata in optimi la Wimbledon. De altfel, la turneele majore, romanca a jucat doar in doua randuri in aceasta faza avansata, ajungand in optimi la Australian Open (2015) si Roland-Garros (2016).