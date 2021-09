Ion Țiriac a lipsit de la petrecerea pe care Simona Halep și Toni Iuruc au dat-o cu prilejul cununiei civile.

Ilie Năstase și-a scuzat fostul partener de dublu, declarând că Ion Țiriac e plecat la o vânătoare în Africa și va petrece acolo mai mult timp.

Jurnalistul Horia Ivanovici, într-un editorial pentru Fanatik, a înaintat altă variantă:

"Diversiunea lui Ilie Năstase, cum că e plecat în Africa, la vânătoare, eu n-o înghit… Lei mai sunt de împușcat și în alte vieți, protejata ta se mărită doar o dată… Personal, am auzit că Țiriac este bolnav, are pneumonie severă (nu COVID!) și starea e destul de proastă. Dacă nu este doar un zvon, îi doresc multă, multă sănătate acestui ultim Lord autentic al zilelor noastre".

