Indan Wells; cum s-a terminat meciul dintre două campioane, Kvitova și Azarenka

Una dintre cele mai așteptate confruntări de la Indian Wells a fost cea dintre "veteranele" Petra Kvitova (31 de ani) și Victoria Azarenka (32 de ani).

Câștig de cauză a avut bielorusa, care s-a impus cu 7-5, 6-4, după o oră și 50 de minute de joc.

Azarenka va juca în optimi cu Sasnovici, compatrioata ei, care a învins-o pe Simona Halep în turul al treilea.

Petra Kvitova a declarat la final că n-a fost cel mai bun sezon al ei, dar că încă mai are dorința de a juca tenis la cel mai înalt nivel.

"Am jucat câteva meciuri incredibile, am câștigat un titlu, dar per total n-a fost un sezon strălucit. Am avut și altele mai bune ca acesta. Dar încă există focul în mine, dorința de a juca tenis. Așa că mă voi întoarce la anul".

