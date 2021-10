Două dintre cele mai bune prietene din circuit se vor întâlni pentru un loc în marea finală de la Indian Wells.

E vorba de jucătoarea tunisiană Ons Jabeur, cea care a făcut istorie devenind prima jucătoare arabă care intră în Top 10, și spaniola Paula Badosa, noua senzație a circutului feminin.

Jabeur și Badosa sunt și bune prietene.

După ce și-a câștigat partida, Jabeur a declarat despre viitoarea ei adversară. "Sper ca Badosa și Kerber să joace un meci de cinci ore", a glumit ea.

După ce s-a impus în două seturi, Badosa a găsit replica: "Sper ca Ons să mănânce mulți burgeri în seara asta și să nu mai poată să intre pe teren".

Two good friends set to play for a spot in the biggest final of their careers on Friday.#BNPPO21 pic.twitter.com/94zn5yqDvL— WTA Insider (@WTA_insider) October 15, 2021