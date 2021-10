Pe tabloul optimilor de finală mai e o singură jucătoare care în trecut s-a impus la Indian Wells.

E vorba de bielorusa Victoria Azarenka. Ea o va întâlni în optimi pe compatrioata sa, Aliaksandra Sasnovici, jucătoarea care le-a eliminat pe Emma Răducanu și pe Simona Halep.

O mare supriză a obținut-o Beatriz Haddad Maia (Brazilia). Ea a ajuns pe tabloul principal ca lucky-loser și a eliminat-o pe Karolina Pliskova, principala favorită a turneului.

Și Bianca Andreescu a pierdut în optimi la Indian wells, fiind învinsă de Kontaveit,

[LL] Haddad Maia vs. [18] Kontaveit

[12] Jabeur vs. [Q] Kalinskaya

[3] Krejcikjova vs. [21] Badosa

[10] Kerber vs. Tomljanovic

[27] Azarenka vs. Sasnovici

[19] Pegula vs. [4] Svitolina

Rogers vs. [23] Fernandez

[24] Ostapenko vs. [2] Swiatek