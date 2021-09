Fostul număr 1 ATP a schimbat, vineri, câteva mingi cu Simona Halep, Gheorghe Popescu şi Victor Hănescu îmbrăcat în uniforma de general de culoare albă, scrie Agerpres.

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat, vineri, că Simona Halep nu a primit de la el cadoul de nuntă cerut, o rachetă de pe timpul când juca, deoarece trebuie să o cumpere de pe internet.

"Simona nu a primit încă racheta de la mine pentru că nu am găsit. Trebuie să cumpăr şi eu de pe internet o rachetă de-ale mele. Chiar nu mai am rachete de-ale mele. Nu ştiu cât costă o rachetă, 30-40-50 de euro, nepotul meu ştie, el se ocupă", a spus Năstase.

"Am jucat tenis în toate costumaţiile, azi am făcut-o un costum de general. În militar nu am mai jucat, e prima oară. Mi-am făcut uniforma asta albă fiindcă m-am dus la nunta Simonei. Şi având loc la Marea Neagră şi fiind acum două săptămâni şi Ziua Marinei am hotărât să îmi fac uniformă albă", a afirmat Năstase, prezent, vineri, la lansarea platformei TennisWin, o reţea socială dedicată iubitorilor de tenis.

Simona Halep a explicat de ce vrea o rachertă cu care a jucat Nasty.

"Soţul meu face o cameră, un fel de muzeu, cu toate trofeele mele, a fost dorinţa lui, nu a mea. Dorinţa mea a fost să facem această cameră la Constanţa, dar s-a schimbat planul şi este la Bucureşti. Toni a vrut o rachetă de-a domnului Ţiriac, una a domnului Năstase şi una de la doamna Ruzici. Până acum am primit doar de la doamna Ruzici, bărbaţii se lasă greu observ", a adăugat Halep.