Ilie Năstase s-a mutat din București! Unde locuiește acum fostul număr 1 mondial

Ilie Năstase şi-a făcut buletin de Constanţa şi şi-a achiziţionat un apartament într-un bloc al familiei Halep.

”Am domiciliul în Constanta. M-am mutat aici. Simona a făcut invers. A plecat de la Constanta la Bucureşti. Sunt fericit că sunt într-un oraş care are doi numărul unu mondiali la tenis. Nu cred că sunt doua oraş care se pot lauda cu doi numărul unu. Mi-am făcut buletin de Constanta. Am luat şi la fetele mele şi la sotie şi nepotul şi-a luat şi băiatul soţiei mele. Nu am vorbit cu Simona. Am vorbit cu fratele ei şi cu tatăl ei” a declarat Ilie Năstase pentru telekomsport.ro.