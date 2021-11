Unde va pleca llie Năstase după ce iese din spital, vindecat de Covid 19

Ilie Năstase a fost spitalizat la Matei Balș, după ce a fost depistat cu Covid 19.

Fostul mare tenismen se simte bine acum și va fi externat cât de curând.

"Totul este bine, Ilie este supravegheat foarte bine de către medici. Ia medicamentația prescrisă, se odihnește, ascultă toate indicațiile. Nu mai tușește, nu mai are febră. Stau tot timpul pe telefon cu el, ne sunăm cu videocall, și abia așteaptă să fie externat. Peste două zile, cam pe 1 Decembrie, se va întâmpla acest lucru. Nu are de ce să mai stea în spital. Oricum mai are puțin și iese din perioada de carantinare", a spus Ioana, soția sa, pentru Click!

După ce se va externa, el va merge direct la Constanța, orașul în care domiciliază, dar nu va locui cu soția sa. "Ilie va sta într-unul din apartamentele pe care le avem. Mă feresc să locuiesc cu el până nu trec cele 14 zile, însă eu mă voi ocupa să îi duc mâncare, haine curate, medicamente și tot ce are nevoie", a mai precizat ea.