Singurul roman care l-a invins pe Rafael Nadal ramane langa copii

Ultimul jucator de tenis important pe care l-a avut Romania, Victor Hanescu, fost numar 26 ATP, este si singurul jucator roman care a reusit sa-l invinga pe Rafael Nadal.

S-a intamplat in 2003, la Mastersul de la Paris, cand spaniolul avea 18 ani, iar Hanescu 22 de ani, dar in ciuda diferentei de experienta de la acea vreme, romanul a simtit forta adversarului sau. "Era incredibil si impresionant! Te poate si speria cand vezi ce efect imprima mingilor fata de ceilalti jucatori de top, cat de inalt joaca, ce viteza de deplasare are. Au fost momente in care nu-mi imaginam cum un om poate sa se deplaseze atat de rapid si sa prinda unele mingi care pentru altii erau incheiate. In momentul ala, iti dai ca ai pe cineva extraordinar in fata", si-a amintit Hanescu, care luna viitoare va implini 40 de ani., dar care urmareste cu atentie tot ce se intampla in tenisul mondial si saluta revenirea fanilor in tribune.

Cantonamente de sapte zile

In ciuda problemelor create de pandemiei, dar si a faptului ca ar putea antrena la un nivel important, Victor vrea sa duca mai departe proiectul sau de suflet, dedicat copiilor si va organiza o noua editie a Train Like a Pro, anul aceasta, la Baza Sportiva din Lacul Tei din Bucuresti.

"Train Like A Pro este primul proiect din cadrul Academiei de Tenis Victor Hanescu pe care o construiesc pentru a antrena si forma noi generatii de campioni. Este un cantonament de tenis de 7 zile in cadrul caruia mi-am propus sa descopar, sa antrenez si sa sustin cei mai talentati jucatori de tenis, baieti si fete, cu varsta cuprinsa intre 9 si 14 ani. Cantonamentul se va desfasura in perioada 4-10 iulie, 25-31 iulie si 22-28 august la locatia Baza Tei, Bucuresti, unde le pregatim participantilor o combinatie reusita intre antrenament, pregatire mentala si distractie, toate sub atenta supraveghere si coordonare a unei echipe puternice care m-a pregatit si pe mine de-a lungul anilor" spune Hanescu.

Victor Hanescu a castigat peste 4 milioane de dolari din tenis, cea mai buna performanta a sa fiind un sfert de finala la Roland Garros 2005.