Tenismena suspendata pentru dopaj a revenit in circuit. Ce s-a intamplat in turneul de la Hamburg

Jucatoarea ucraineana de tenis Daiana Yastremska, principala favorita a turneului WTA de la Hamburg, s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 189.708 euro, invingand-o in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-1, pe poloneza Magdalena Frech, intr-o partida disputata joi.

Dayana Yastremska a fost suspendata pentru dopaj la finalul anului trecut. In varsta de 21 de ani, ea a fost depistata pozitiv cu mesterolone in noiembrie 2020, dar a sustinut mereu ca e nevinovata, iar un tribunal independent i-a dat recent dreptate, astfel ca tenismena a primit dreptul sa se intoarca in competitiile profesioniste.

Yastremska, numarul 38 mondial, se va lupta pentru un loc in semifinale cu italianca Sara Errani, care a dispus la randul ei, cu 7-6 (7/5), 6-3, de croata Ana Konjuh.

In schimb, favorita numarul 2 a turneului german, Iulia Putinteva din Kazahstan, s-a oprit in optimile de finala, inclinandu-se in trei seturi, 6-2, 1-6, 6-4, in duelul cu germanca Andrea Petkovic.

Rezultate - optimi de finala:

Gabriela Ruse (Romania) - Anna Zaja (Germania) 6-2, 6-2

Danielle Collins (SUA/N.4) - Kristina Kucova (Slovacia) 1-6, 6-2, 6-3

Jule Niemeier (Germania) - Tamara Korpatsch (Germania) 6-2, 6-7 (5/7), 6-3

Tamara Zidansek (Slovenia/N.3) - Kristina Pliskova (Cehia) 6-3, 3-6, 6-3

Ysaline Bonaventure (Belgia) - Bernarda Pera (SUA/N.7) 3-6, 6-3, 6-4

Andrea Petkovic (Germania) - Iulia Putinteva (Kazahstan/N.2) 6-2, 1-6, 6-4

Daiana Yastremska (Ucraina/N.1) - Magdalena Frech (Polonia) 7-6 (7/5), 6-1

Sara Errani (Italia) - Ana Konjuh (Croatia) 7-6 (7/5), 6-3