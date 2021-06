Topul in care Simona Halep isi surclaseaza adversarele: Serena nu e nici macar pe aproape

Simona Halep se pregateste pentru a-si apara trofeul cucerit la Wimbledon in 2019.

Nu-i va fi usor, tinand cont ca n-a mai jucat niciun meci oficial de la accidentarea suferita la Roma.

Ce romanca e la un pas de tabloul principal la Wimbledon

Simona Halep isi va afla maine adversarele de la Wimbledon.

Pana atunci, se poate mandri cu o performanta extraordinara. A ajuns la 367 de de saptamani consecutive in Top 10 WTA. Este la mare distanta de jucatoarele aflate inca in activitate, Pliskova si Svitolina. Simona Halep a intrat in Top 10 WTA in ianuarie 2014 si de-atunci n-a mai plecat de acolo. Iar Pliskova se pregateste chiar sa iasa din acest top.

Consecutive Weeks in the Top 10 - Active 367: Simona Halep

230: Karolina Pliskova

194: Elina Svitolina- WTA Insider (@WTA_insider) June 22, 2021

In clasamentul all-time al saptamanilor consecutive petrecute in Top 10 WTA, Simona Halep e pe locul opt, in compania unor jucatoare celebre.

Martina Navratilova 1000

Chris Evert 746

Steffi Graff 625

Gabriela Sabatini 508

Pam Shriver 458

Arantxa Sanchez 429

Hana Mandlikova 421

Simona Halep 367

Lindsay Davenport 333

Conchita Martinez 319