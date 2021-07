Simona Halep va ramane in Top 10 WTA si dupa Wimbledon.

Simona Halep este pe locul opt in clasamentul virtual WTA si mai poate cadea cel mult pana pe locul 10.

In acest moment, o pot intrece doar Karolina Pliskova, daca trece in sferturi de Golubovic, si una dintre Ons Jabeur si Muchova, in cazul in care una dintre ele va castiga trofeul.

Asadar, in cel mai rau caz Simona Halep va ajunge pana pe locul 10 WTA dupa Wimbledon. Dar va ramane in Top Ten, acolo unde a fost din ianuarie 2014, de cand a patruns in aceasta ierarhie.

Posibil duel intre Barty si Raducanu la Wimbledon