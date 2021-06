Cand e primul meci al Simonei Halep la Wimbledon

Simona Halep s-a retras de la turneul de la Bad Homburg si ramane fara meci pe iarba inaintea turneului de Grand Slam de la Londra.

Simona Halep a anuntat ca nu poate participa la Bad Homburg intrucat mai resimte dureri la gamba.

Ea a precizat ca totusi face tot posibilul sa fie prezenta la Wimbledon.

Acolo, ea are un titlu de aparat, cel din 2019, cand a spulberat-o pe Serena Williams in finala. In 2020 turneul nu s-a tinut.

Din postura de campioana la Wimbledon, conform traditiei, ea va intra prima pe teren in ziua a doua a turneului.

Asta inseamna ca Simona va juca pe 29 iunie, adica peste 9 zile Atat timp mai are ea la dispozitie pentru a se recupera total si a icnerca sa isi apere trofeul.