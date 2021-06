Ce a decis Simona Halep in legatura cu Wimbledon! Mesajul jucatoarei VIDEO

Simona Halep s-a retras de la Bad Homburg, turneul care ar fi trebuit sa o pregateasca pe jucatoarea noastra pentru Wimbledon.

Simona Halep a spus intr-un mesaj video ca va continua antrenamentele si ca spera sa fie in forma la turneul londonez, unde are de aparat titlul.

VIDEO De e ce curioasa decizia Simonei de a se retrage de la Bad Homburg

"Vreau sa anunt ca nu pot concura la Bad Homburg, pentru ca gamba mea nu e pregatita pentru competitei.

Imi pare rau pentru ca e un loc frumos. In acelasi timp vreau sa le multumesc tuturor de aici, pentru ca sunt conditii excelente si m-am simtit bine.

Voi continua sa ma antrenez pentru ca vreau sa joc la Wimbledon, dar pentru moment trebuie sa am grija de corpul meu si sa vad cum merge recuperarea".

Hopefully I'll be back here in the future to play @badhomburgopen 🙏 pic.twitter.com/PeKYpISn3d- Simona Halep (@Simona_Halep) June 19, 2021