Gabriela Ruse, înaintea super-meciului cu Simona Halep de la Cluj-Napoca: ”Am vrut să mă las de tenis, simțeam că totul se dărâmă”

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse (85 WTA) a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă online, că dacă nu ar crede în forţele proprii şi în şansa sa de a o învinge pe Simona Halep nu ar mai intra pe teren în meciul direct din primul tur al turneului Transylvania Open.

"Nu mă aşteptam să joc cu Simona din primul tur, dar când am auzit m-am bucurat pentru că ea a fost idolul meu de când eram mică, m-am uitat la majoritatea meciurilor ei. Am aşteptat foarte mult acest moment şi se pare că a venit. Voi încerca să dau tot ce am mai bun.

Simona este o campioană, este jucătoarea mea favorită. M-a ajutat cu multe lucruri, am jucat şi dublu cu ea la Indian Wells. Sper că va fi un meci frumos. Din păcate se va disputa fără spectatori, însă nu avem să facem.

Dacă nu aş crede în mine nu ar trebui să mai intru pe teren. Mă antrenez de foarte mulţi ani pentru acest moment, nu vreau să pun absolut deloc presiune pe mine. Rezultatul partidei nici măcar nu contează, până la urmă Simona este indiscutabil favorită pe hârtie. Cu siguranţă voi avea emoţii, pentru că nu e uşor să joci împotriva idolului tău. Dar sunt singură că amândouă vom încerca să jucăm un tenis frumos", a afirmat jucătoarea.

Ruse a explicat că a învăţat foarte multe lucruri de la Simona Halep.

"Am studiaT-o pe Simona de când eram mică, dar până la urmă trebuie doar să mă bucur de meci. Pentru mine faptul că Simona m-a acceptat şi m-a dorit la antrenamente în ultima perioadă a fost clar un bonus. Intensitatea antrenamentelor m-a făcut să mă gândesc că eu până acum mă antrenam destul de slab, ca să spun aşa. Deci ţinteam la nişte rezultate fără să mă antrenez atât de sus. Am încercat să fur şi din jocul ei, dar nu cred că avem un stil chiar asemănător. Însă mi-am îmbunătăţit jocul uitându-mă la ea, dar şi mentalul, pentru că ea este o jucătoare cu un mental foarte puternic.

E foarte important să nu o enervezi pe teren pentru că dacă o enervezi scoate, aşa cum spun eu, acel demon când efectiv nimeni nu mai crede. Îi mulţumesc pe această cale pentru faptul că am putut să stau pe lângă ea, pentru că am crescut uitându-mă la ea. Am văzut atâtea meciuri cu ea, eram chiar obsedată. Am numai cuvinte de laudă pentru Simona", a menţionat jucătoarea.

"Pentru mine este un atu faptul că nu sunt spectatori, pentru că mie îmi este foarte greu să joc acasă. Şi la Fed Cup mi-a trebuit mult timp să îmi revin după ce am jucat. Acum, într-un astfel de meci, când îmi întâlnesc idolul, nu cred că publicul m-ar fi ajutat, cred că m-ar fi inhibat şi mai mult din cauza emoţiilor. Dar îmi pare rău pentru turneu, pentru că era foarte frumos ca oamenii să vină să ne vadă şi să ne susţină. Să vadă campioane ca Simona şi ca Emma. Şi pe noi celelalte românce, pentru că şi noi suntem viitorul. Ce au realizat Simona şi Emma reprezintă un exemplu. E clar că eu doresc să ajung la nivelul lor", a adăugat Ruse.

Ea a explicat că speră să joace în curând la dublu cu prietena sa Emma Răducanu. "Emma îmi este prietenă, e o fată extraordinară. Ne-am antrenat împreună aici, am ieşit des, am fost la restaurant, e o fată foarte drăguţă şi avem o relaţie specială. M-am bucurat foarte mult de rezultatul ei de la US Open şi îi urez mult succes în continuare. Şi sper cât de curând să jucăm dublu împreună", a spus numărul 85 WTA.

Gabriela Ruse a precizat că obiectivul său în momentul de faţă este intrarea în top 50 mondial: "Eu mi-am dorit foarte mult să ajung în top 100 şi când a venit acest moment m-am relaxat. Dar nu acesta este ţelul meu final, eu ţintesc mult mai sus, dar trebuie să rămân cu picioarele pe pământ.

E clar că e cel mai bun an pentru mine, am muncit foarte mult şi în anii trecuţi, dar nu s-a legat. Am avut multe accidentări, unele dintre ele chiar grele. Dar chiar în momentul în care am vrut să mă las de tenis şi simţeam că totul se dărâmă în jurul meu s-a întâmplat să vină acele victorii, acele turnee importante pentru mine. Acum percepţia mea s-a schimbat total, nu mai văd viaţa mea fără tenis. Nu mă mai gândesc nicio secundă să mă las. În momentul de faţă ţintesc top 50 şi de acolo voi vedea".

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse (85 WTA) o va întâlni pe Simona Halep, cap de serie numărul 1, în primul tur al turneului Transylvania Open, care se desfăşoară între 23 şi 31 octombrie la Cluj-Napoca.