Un fost tenismen din Top 10 ATP a dat lovitura pe Wall Street. Are o victorie de senzație în fața lui Roger Federer. Boala care i-a distrus cariera

Mario Ancic a fost un mare jucător de tenis, a cărui carieră a fost curmată brusc de probleme medicale, la 26 de ani. La 37 de ani, Ancic lucrează pe Wall Street din New York la o bancă de investiţii, care tocmai a făcut una dintre cele mai mari investiţii în Croaţia din toate timpurile.

În 2002, la 18 ani, la debutul la un grand slam, croatul îl învingea pe Roger Federer la turneul preferat al elveţianului, cel de la Wimbledon. Opt ani mai târziu, Ancici era nevoit să pună racheta în cui. A părăsit lumea sportului, dar o nouă carieră i s-a deschis în faţă, iar fostul tenismen este astăzi un investitor de succes pe Wall Street, centrul financiar al lumii.

Ads

După cariera din tenis, în care a câştigat trei titluri la simplu, Cupa Davis şi o medalie olimpică de bronz la dublu cu Ivan Ljubicici, Mario Ancic şi-a continuat studiile şi a devenit partener într-un mare fond de investiţii, care anul trecut a recapitalizat compania croată de IT Infobip cu 300 de milioane de dolari.

Ancic, fost numărul 7 ATP, a făcut fără probleme tranziţia de la a fi unul dintre cei mai promiţători tineri jucători de tenis din lume la un expert în investiţii pe Wall Street.

"Călătoria este interesantă, a fost deseori dificilă, viaţa mea s-a schimbat cu totul. Ca sportiv, dacă vrei să fii cel mai bun, şi acesta a fost scopul meu, trebuie să te concentrezi cât mai mult şi să dai totul. Dacă cineva mi-ar fi spus în urmă cu zece ani că în viitor voi fi la o bancă de investiţii, lucrând pe Wall Street, că voi lucra într-un fond de investiţii, i-aş fi spus să se ducă la psihiatrie, undeva, pentru că în lumea mea, atunci, singurul lucru era următorul Grand Slam, următoarele olimpiade, următorul turneu, pregătiri, cum pot fi mai bun, conversaţii cu antrenorii.

Sportul a fost viaţa mea până la 23 de ani, când a fost o accidentare, o boală şi apoi a început o transformare în ceva complet diferit. Câţiva ani în care am fost mai mult în spitale şi centre de reabilitare decât pe ”câmpul de luptă”. Până la capăt, adică spre final, am crezut că această posibilitate de recuperare şi de revenire la nivelul de vârf pentru care am muncit este posibilă. Cu toate acestea, la un moment dat trebuie să fii sincer cu tine şi să-ţi spui că este timpul să treci la altceva", a afirmat fostul jucător, potrivit croatiaweek.com.

Ancic a încercat să explice cum s-a simţit la 23 de ani, când Boris Becker a spus despre el că e "viitorul tenisului" şi apoi a aflat că a fost diagnosticat cu mononucleoză.

"Nu eram conştient la momentul respectiv, dar să ne întoarcem mai întâi. Modul meu de a gândi este să fiu cât de bine pot fi. Să mă străduiesc pentru acea perfecţiune, să mă străduiesc pentru victorie şi am fost nemilos cu mine însumi la antrenamente şi asta m-a împins, acesta a fost genul meu de obiectiv. Am fost la Sydney, la Jocurile Olimpice, în calitate de cel mai tânăr membru al delegaţiei, am fost la Atena, am câştigat o medalie şi cumva îmi imaginam mereu că la sfârşitul carierei voi fi concurat la cinci olimpiade. A fost un fel de cale călăuzitoare. Când toate ţi s-au întâmplat, am abordat problema sportiv: bine, avem o problemă şi o vom rezolva", a declarat el

Ads

Ancic a descoperit apoi că avea probleme cu inima, tiroida şi suferea de mononucleoza.

"Când te operezi, aşa cum a făcut Ivica Kostelic când era printre sportivii de top croaţi, când te operezi la genunchi sau la spate, începi să te antrenezi imediat. Treci prin dureri grave, dar eşti conştient de ele şi treci prin ele, aşa că te antrenezi. Nu s-au schimbat multe în viaţa ta. Dacă obişnuiai să te antrenezi opt ore pe teren, la fitness, în sală şi apoi nu poţi juca tenis la un moment dat, tot eşti din nou în sală, faci reabilitare, înot, tot ce poţi. Cu toate acestea, atunci când ai o problemă de sănătate, nu poţi face nimic. Trebuie să fii atent, să asculţi doctorii. Când aveam 23 de ani şi eram opt ore pe zi la antrenamente, meciuri, fie tenis, fie antrenamente de fitness, am fost forţat să stau întins în pat timp de un an”, a dezvăluit el.

Fostul tenismen are încă prieteni din perioada în care evolua în circuitul ATP.

"Sunt încă prieten cu toţi pentru că ne cunoaştem de pe vremea junioratului", a spus Ancic, amintindu-şi vremurile în care a avut de partea cealaltă a fileului mari jucători, ca Novak Djokovic, Rafael Nadal şi Roger Federer.

Ads

"Pe partea de sport, m-a impresionat că m-am bătut cu ei, că am jucat cu ei, că i-am învins, că am pierdut, că a fost o luptă cu ei, că eram în vârful acelui sport. Mai târziu, din asta ies prietenii şi socializare. Aveam un ritm similar. În tenis, sezonul tău durează aproape unsprezece luni, de la Australian Open în prima lună, până la turneele indoor de la sfârşitul anului, aşa că suntem cu toţii mai mult sau mai puţin la turnee similare şi indiferent că joci unul împotriva celuilalt, după ani de zile şi ani îţi dai seama că una este să fii pe teren şi să fii profesionist, iar alta este să fii în afara terenului unde poţi ieşi să bei ceva şi să iei cina", a adăugat Ancic.

Orginar din Split, Mario Ancic a câştigat din tenis patru milioane de dolari şi locuieşte la New York, oraş pe care îl consideră acum casa lui. Croatul este consultant financiar pentru unii dintre prietenii lui din tenis, între care se numără Novak Djokovic. Ancic a absolvit Universitatea din Split, apoi şi-a continuat studiile la Columbia Law School.

Ads