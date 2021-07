Roger Federer scrie istorie din nou: ce performanta a reusit la aproape 40 de ani

Roger Federer se reinventeaza la Wimbledon, intr-un moment in care multa lumea credea ca e terminat.

Elvetianul de aproape 40 de ani, pe care-i va implini pe 8 august, a mers ceas in optimi si a castigat in trei seturi disputa cu italianul Sonego, scor 7-5, 6-4, 6-2.

Ads

Roger Federer a devenit cel mai varstnic jucator care reuseste sa ajunga in sferturi la Wimbledon.

Este pentru a 18-a oara cand FedEx se califica in sferturi la turneul pe care l-a castigat de opt ori.

Federer are un avantaj in sferturi. Va juca impotriva invingatorului ditre Medvedev si Hurkacz, partida care s-a intrerupt din cauza ploii. Astfel ca elvtianul va fi mai odihnit la partidei.

"Ei sunt mai tineri, au timp sa se refaca", a glumit Roger.

Spre deosebire de fetele noastre, Federer a anuntat ca va merge la Jocurile Olimpice!

20 de titluri de Grand Slam are in palmares Federer, la fel ca si Nadal. Djokovici are 19, dar vine tare din urma