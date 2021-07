De ce a abandonat Emma Raducanu la Wimbledon: acuze dure la adresa organizatorilor

Emma Raducanu a facut o cursa memorabila la Wimbledon. Ea a ajuns pana in optimile de finala, dupa ce a ajuns pe tabloul principal datorita unui wild-card.

Cursa ei s-a oprit brusc in optimea contra Ajlei Tomljanovici.

Emma Raducanu si echipa ei au ales sa nu dea niciun comunicat dupa meci, singura veste oficiala fiind ca jucatoarea de 18 ani s-a retras din cauza unor dificultati la respiratie.

Mats Wilander a sugerat la EuroSport ca ar putea fi un atac de panica.

Iar Daily Mail i-a acuzat fatis pe organizatori pentru ca au programat-o ultima pe terenul central, in goana dupa audiente. Desi, prin traditie, fetele nu jucau niciodata ultimele in Manic Monday, intrucat ele evolueaza in sferturi marti si nu au timp de recuperare.

In orice caz. Emma a inregistrat un salt impresionant in clasamentul WTA. De pe 338 va ajunge de luni pana pe 175.