De ce e Emma Răducanu favorită în finala cu Leylah Fernandez de la US Open

Emma Răducanu (Marea Britanie, 18 ani) și Leylah Fernandez (Canada, 19 ani) vor juca în finala US Open de sâmbătă seara.

Chiar dacă meciul nu figurează în statistica WTA, întrucât nu a avut loc la nivel de senioare, Emma Răducanu și Leylah Fernandez s-au mai întâlnit o dată. Se întâmpla în 2018, în turneul de junioare de la Wimbledon.

Emma, care avea 15 ani atunci, s-a impus cu 6-2, 6-4 în turul al doilea al turneului. Emma avea să ajungă până în sferturi, fază în care era învinsă de Iga Swiatek, viitoarea campioană de la Roland Garros.

Pe lângă acest detaliu, Emma Răducanu mai are de partea ei și prospețimea. Deși a jucat trei meciuri în plus la US Open, cele din calificări, Emma a stat pe teren 11 ore și 39 de minute, reușind să încheie toate partidele în minim de seturi. Pe când Leylah a avut partide mult mai grele, contabilizând un total de 12 ore și 45 de minute petrecute pe teren.

Și bookmakerii o dau ca favorită pe Emma: are o cotă de 1.65 la victorie, față de 2.30 cât are Leylah.