Emma Răducanu a reușit să o învingă pe Polona Hercog la Transylvania Open.

A fost primul ei succes într-un turneu WTA, dacă lăsăm la o parte victoriile de la Wimbledon și US Open.

La finalul partidei, Emma Răducanu a ținut să vorbească în limba română, deși Alexandra Dulgheru îi adresase prima întrebare în limba engleză.

"Vreau să încercăm un pic în română. Ea a fost tare, eu n-am jucat așa bine, dar am câștigat și am așa...multă bucurie acum . Vreau să zic mulțumesc foarte mult, este un turneu foarte bine organizat și eu îmi plac România foarte mult. Cred că sunt acasă aici", a spus Emma Răducanu în aplauzele fanilor.

Who can help admin out with a little Romanian translation? 😅#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/TQda9zHyMg— wta (@WTA) October 26, 2021