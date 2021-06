Jucatoarea Emma Raducanu (18 ani) va debuta miercuri in turneul de la Wimbledon, aceasta fiind prima participare a tenismenei de origine romana la o competitie de Grand Slam.

Emma Raducanu are o poveste fascinanta, ea provenind dintr-o relatie dintre un roman si o chinezoaica. S-a nascut la Toronto, in Canada, dar la 2 ani s-a mutat cu familia in Marea Britanie, tara pentru care a ales sa evolueze in circuitul WTA.

Clasata deocamdata pe locul 338 mondial, Emma Raducanu a primit un wild-card din partea organizatorilor de la Wimbledon, astfel ca isi va face debutul la un asemenea turneu major.

In primul tur, britanica o va intalni pe rusoaica Vitalia Diatchenko.