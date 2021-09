Problema neașteptată de care s-a lovit Emma Răducanu la revenirea în Marea Britanie VIDEO

Performanța Emmei Răducanu a avut în Marea Britanie un efect similar cu ce s-a întâmplat în România după succesele Simonei Halep.

Foarte mulți părinți au început să își ducă la tenis copiii în Marea Britanie după ce Emma Răducanu a reușit să câștige finala US Open la doar 18 ani.

Emma Răducanu a anunțat ce va face cu banii încasați după triumful de la US Open și cum au așteptat-o părinții

Invitată la o emisiune matinală în UK, Emma Răducanu a dezvăluit că nici măcar ea nu găsește un teren de tenis liber pentru a reîncepe antrenamentele.

Interest in tennis has surged after @EmmaRaducanu 's incredible performance in the US Open, even she can't get a tennis court! pic.twitter.com/GalyvJiPnG— Good Morning Britain (@GMB) September 17, 2021