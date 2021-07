Jucatoarea Sorana Cirstea, locul 45 WTA, a fost eliminata, sambata, de sportiva britanica de origine romana Emma Raducanu, locul 338 WTA, in turul trei al turneului de grand slam de la Wimbledon. Raducanu s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, intr-o ora si 39 de minute.

Emma Raducanu are o poveste fascinanta, ea provenind dintr-o relatie dintre un roman si o chinezoaica. S-a nascut la Toronto, in Canada, dar la 2 ani s-a mutat cu familia in Marea Britanie, tara pentru care a ales sa evolueze in circuitul WTA.

Intr-un recent interviu pentru presa britanica, simpatica Emma a dezvaluit cat de atasata este de tara noastra.

"Bunica mea, Mamiya, locuieste inca in centrul Bucurestiului. Merg la ea de cateva ori pe an, este foarte frumos, iar mancarea este incredibila. Si gatitul bunicii mele este, de asemenea, ceva special, imi plac prajiturile facute de ea. Am legaturi puternice cu Bucurestiul", a spus Emma Raducanu.