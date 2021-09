Emma Răducanu are Anglia la picioare. Regina Elisabeta, premierul Boris Johnson și primarul Londrei au ținut să o felicite pentru victoria istorică de la US Open

Regina Elisabeta a II-a, prințul William și soția sa Kate, premierul Boris Johnson,dar și primarul Londrei, Sadiq Quan, au felicitat-o Emma Răducanu pentru câștigarea US Open 2021.

„Te felicit pentru succesul obținut la Campionatul de tenis Open al Statelor Unite. Este o realizare remarcabilă la o vârstă atât de fragedă și este o dovadă a muncii și dedicării tale.

Nu mă îndoiesc că performanța ta remarcabilă și a adversarei tale, Leylah Fernandez, va inspira următoarea generație de jucători de tenis. Îți transmit cele mai calde urări de bine ție și numeroșilor tăi susținători” - se arată într-un mesaj semnat de regină de pe site-ul oficial al familiei regale britanice.

Ducii de Cambridge au ținut, de asemenea, să o felicite pe Emma Răducanu. „Multe felicitări, Emma Răducanu, pentru uluitoarele tale performanțe și pentru victoria istorică la un Grand Slam! Incredibil - suntem cu toții atât de mândri de tine!”, au scris ducii de Cambridge, pe Twitter.

La rândul său, premierul Boris Johnson a ținut să o felicite pe Emma Răducanu pentru performanță.

„Ce meci senzațional! Felicitări imense Emmei Răducanu! Ai arătat un talent extraordinar, echilibru și curaj și noi toți suntem foarte mândri de tine”, a scris Boris Johnson pe Twitter.

