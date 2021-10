Când va juca Emma Răducanu primul meci de tenis în România

Emma Răducanu este una dintre vedetele turneului de la Cluj.

Britanica va debuta la Transylvania Open marți, nu mai devreme de ora 18.00, urmând să o întâlnească pe Polona Hercog.

În schimb, Simona Halep nu se regăsește în programul zilei de marți, așa că va juca miercuri.

Din păcate, turneul WTA de la Cluj se joacă fără spectatori.

Irina Begu, Irina Bara, Jaqueline Cristian and Andrea Petkovic are also in tomorrow’s OOP. pic.twitter.com/eh9w8K0s2D— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 25, 2021