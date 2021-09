I-a cucerit și pe americani! Mingea de meci câștigată de Emma Răducanu și prima reacție după calificarea în finală VIDEO

Emma Răducanu este în finala US Open! Ea n-a avut milă de Maria Sakkari, pe care a învins-o cu 6-1, 6-4!

Emma s-a calificat în finală fără set pierdut, a stabilit un nou record și va juca sîmbătă în finala adolescentelor cu Leylah Fernandez (19 ani).

Emma Răducanu va înregistra de asemenea un salt impresionant în clasamentul WTA, la fel ca și Leylah Fernandez, adversara ei.

Iată cum a trăit Emma Răducanu finalul de meci cu Sakkari, dar și cele mai frumoase puncte.

