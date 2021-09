Adversara Emmei Răducanu nu își revine; Voi purta această înfrângere mult timp!

Sportiva canadiană Leylah Fernandez a declarat că eşecul din finala de la US Open în faţa Emmei Răducanu o va ajuta să fie mai bună pe viitor, scrie News.ro.

"Cred că voi purta această înfrângere cu mine pentru foarte mult timp. Dar asta mă va motiva să mă descurc mai bine data viitoare. Şi sunt, de asemenea, foarte mulţumită de felul în care am luptat, de modul în care am jucat, de modul în care m-am comportat pe teren. M-am îmbunătăţit foarte mult, în tenis şi mental. Am învăţat că joc bine când interacţionez cu publicul. Am crezut că trebuie să fiu calmă ca Federer . Sunt fericit că am constatat că joc mai bine când mă exprim şi primesc reacţii, încurajarea lor!. Acum nu ştiu ce va urma. Voi vorbi puţin cu părinţii şi antrenorul meu pentru a vedea care este cea mai bună idee. Următorul turneu va fi Indian Wells (începând cu 4 octombrie), aşa că vom vedea între timp", a declarat Fernandez.

Jucătoarea britanică Emma Răducanu, 18 ani, locul 150 WTA, venită din calificări, a câştigat, sâmbătă, turneul US Open, învingând în finală o sportivă la fel de tânără, canadiana Leylah Fernandez, 19 ani, locul 73 WTA. Ca urmare a performanţei de la US Open, britanica va urca pe locul 23 WTA.

Răducanu s-a născut la 13 noiembrie 2002, iar Fernandez la 6 septembrie 2002.

Britanica s-a impus în ultimul act cu scorul de 6-4, 6-3, într-o oră şi 51 de minute.

Răducanu, sportivă cu tată român şi mamă chinezoaică, nu a pierdut niciun set tot turneul.

Emma Răducanu a devenit prima jucătoare din Marea Britanie câştigătoare a unui grand slam după Virginia Wade, în 1977, la Wimbledon. În plus, ea este prima sportivă din Era Open care câştigă un grand slam venind din calificări.

A fost pentru prima dată în Era Open, atât la masculin, cât şi la minin, când în ultimul act al unui grand slam s-au întâlnit două jucătoare care nu sunt favorite.

De asemenea, pentru prima dată după 1999 în ultimul act s-au întâlnit două adolescente la un grand slam. În acel an, americanca Serena Williams, o învingea, tot în finala US Open, pe elveţianca Martina Hingis, cu 6-3, 7-6 (4).

În urmă cu treisprezece săptămâni, Emma Răducanu era locul 366, iar US Open este al patrulea turneu la care a participat în circuitul WTA. Ea nu se confruntase niciodată cu o jucătoare din Top 40 înainte de a o întâlni pe Belinda Bencic, în sferturile de finală.

Câştigătoarea turneului va primi 2,5 milioane de dolari şi 2.000 de puncte WTA, iar finalista, 1,25 de milioane de dolari şi 1.300 de puncte WTA.