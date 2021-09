Emma intră direct în cărțile de istorie! Ce recorduri a stabilit jucătoarea cu tată român

Emma Răducanu (18 ani) este în finala US Open! Unda va juca împotriva unei alte adolescente, Leylah Fernandez (Canada, 19 ani).

Emma a câștigat meciul cu Maria Sakkari în două seturi, scor 6-1,6-4!

A fost al nouălea meci al Emmei Răducanu la US Open (trei în calificări, șase pe tabloul principal) și toate au fost câștigate fără set pierdut!

Emma (18 ani) va juca în finala adolescentelor de la US Open contra canadiencei Leylah Fernandez (19 ani).

Emma este prima jucătoare din era Open care ajunge într-o finală de Grand Slam venind din calificări!

Și au trecut 53 de ani de când o britanică n-a mai jucat finala US Open, de la Virgina Wade! Care a și urmărit-o pe Emma în meciul cu Maria Sakkari.

That champion, Virginia Wade, watched Emma Raducanu follow in her footsteps tonight. pic.twitter.com/1Ezvm8ZcA6— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2021