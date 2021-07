Emma Raducanu va juca azi in optimi la Wimbledon, avand in fata sansa de a fi prima jucatoare care ajunge in sferturi dupa ce a primit un wild-card, de la Sabine Lisicki incoace (2011).

Emma Raducanu este fiica lui Ian Raducanu, un roman plecat in Canada in urma cu mai bine de doua decenii . Mama ei, Renee, este de origine chineza. Ambii parinti lucreaza in finante.

"Cred ca m-a ajutat mult mentalitatea pe care am mostenit-o de la ambii parinti. Ambii parinti vin din tari cu oameni foarte muncitori. Mama mea mi-a impus multa disciplina si sa am respect fata de cei din jur. Parintii mei m-au impins mereu de la spate, m-au facut sa-mi fortez limitele. Mereu am incercat sa le implinesc asteptarile si cred ca dupa aceasta saptamana i-am facut mandri", a spus Emma Raducanu.

Ea si-a ales drept modele jucatoare din cele doua tari, Simona Halep si Ni La.

Astazi, ea va da piept cu Alja Tomljanovici, in optimi la Wimbledon.