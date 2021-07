Cu ce se ocupa tatal Emmei Raducanu si cat de bine vorbeste romana noua stea a tenisului VIDEO

Emma Raducanu a luat prin surprindere lumea tenisului cu performantele ei de la Wimbledon.

Beneficiara a unui wild-card, ea a ajuns pana in optimi la Wimbledon si a devenit celebra peste noapte. A primit incurajari de la vedete precum Andy Murray, iar conturile ei sociale au fost luat cu salt de fani.

Ads

Scandal-monstru intre doua jucatoare de top la Wimbledon: Daca eram la 50 la suta, o bateam!

Se stie despre Emma ca e nascuta la Toronto in Canada. La varsta de doi ani, parintii ei s-au mutat in Anglia. Tatal este roman, iar mama chinezoaica.

Cand s-a mutat in Anglia, tatal Emmei si-a schimbat numele din Ion in Ian. The Times scrie ca tatal jucatoarei lucreaza in domeniul finantelor, la fel ca si mama Emmei, Renne.

Emma vine la Bucuresti la mama lui Ian, "mamaie". Insa se pare ca ea doar intelge romana, nu si vorbeste. In schimb, ea este mult mai familiara cu mandarina, limba mamei.

So Emma understands a lot of Romanian just doesn't speak it as well as she does Mandarin 😂 pic.twitter.com/IevvCwsVyB- LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) July 3, 2021