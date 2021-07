Emma Raducanu, jucatoarea cu origini romane, este urmatoarea adversara a Soranei Cirstea din turul al treilea de la Wimbledon.

Ea locuieste in Bromley, in sud-estul Londrei, are 18 ani si o poveste de viata extrem de interesanta. S-a nascut la Toronto, in Canada, din tata roman si mama chinezoaica. Pe cand Emma avea doi ani, familia s-a mutat in Marea Britanie.

"Tatal meu m-a impins spre toate activitatile posibile, balet, step, echitatie. Eram o fata destul de timida si tatal meu a vrut sa ma scoata de sub aceasta carapace", a povestit ea.

In aprilie, Emma a sustinut examenele Level A, adica un fel de Bacalaureat in Anglia. Ea a studiat la o Newstead Wood, o scoala de fete prestigioasa unde accentul se pune pe gramatica.

"Scoala m-a ajutat sa imi fac prieteni noi, dar si pe teren, pentru ca absorb mult mai bine informatiile", a spus ea.

"Dar drumul meu e tenisul. Nu mi-as fi imaginat ca voi fi in turul al treilea la Wimbledon", a afirmat Raducanu, care n-a mai jucat in niciun turneu profesionist din martie 2020, din cauza situatiei cu Covidul!

La Wimbledon. Emma Raducanu (338 WTA) le-a invins pe Vitalia Diatchenko (Rusia) si Marketa Vondrousova (Cehia) si va juca impotriva Soranei Cirstea in turul al treilea.

Este singura jucatoare din Marea Britanie ramasa in competitie si cea mai tanara britanica ce ajunge atat de departe de la Elena Baltacha in 2002.

Ce a declarat Sorana despre Emma Raducanu.