Declarația prin care Emma Răducanu a stârnit ropote de aplauze le New York

Emma Răducanu este în finala turneului de la US Open, acolo unde va evolua pentru primul trofeu din cariera ei.

Emma a trecut și de Maria Sakkari, din Grecia, pe care a învins-o clar, scor 6-1, 6-4.

La finalul celui de-al nouălea meci câștigat fără et pierdut, Emma a ridicat publicul în picioare pe legendara arena Arthur Ashe, de la Flushing Meadow.

“Sunt fericită, dar trebuie să spun că fără aportul publicului nu aș fi reușit niciodată aceste rezultate. La New York am primit un sprijin incredibil, m-a emoționat ce au făcut oamenii din tribună pentru mine. Să joc în nocturnă pe Ashe e ceva ce am visat toată viața mea și uite că mi s-a îndeplinit acest vis. N-am nicio presiune, nu trebuia să fiu aici, dar sunt în finală venind din calificări”, a spus Emma, în aplauzele spectatorilor americani.

