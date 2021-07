Tenismena Emma Raducanu, omul momentului in Marea Britanie! La 18 ani, sportiva a fost laudata de Casa Regala si poate obtine milioane de euro din publicitate

Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a fost descrisa ca o "eleva model" de catre profesorii ei de la Newstead Wood, un liceu selectiv de fete din Orpington, sud-estul Londrei, informeaza dailymail.co.uk.



Ea a obtinut trei note de 9 si patru de 8 in examenele GCSE si asteapta rezultatele nivelurilor A de matematica si economie.

"Din clasa a saptea a muncit din greu, a fost sarguincioasa si nu ai fi stiut ca in acelasi timp este un superstar de tenis in devenire. Parintii ei au fost in spatele ei tot timpul cu tenisul si cu scoala si s-au asigurat ca accentul pe scolarizare nu scade", a afirmat directorul Alan Blount.

El a adaugat ca mama ei, Renee, care este chineza, si tatal ei, Ian, care este roman, sunt intotdeauna de ajutor si mereu prezenti la intalnirile cu parintii.

"Stiu importanta educatiei. Incearca sa se asigure ca Emma acumuleaza in toate domeniile vietii ei, adica scoala si sportul, si ca citeste carti si participa la activitati extrascolare organizate de scoala. Este o persoana multilaterala absoluta. Este calma si echilibrata la scoala si umila prin faptul ca participa la aceste turnee si apoi se intoarce la scoala, se aseaza din nou alaturi de colegii ei si continua si pur si simplu nu stii ca poate saptamana trecuta a fost in Franta", a declarat el.

Profesoara de matematica al Emmei, Sarah Sword, care i-a trimis un e-mail dupa victoria de sambata, impotriva Soranei Cirstea, a avut si ea numai cuvinte de lauda la adresa tinerei sportive.

"Este foarte talentata la matematica, este o eleva cu adevarat talentata. Este foarte activa in clasa in ceea ce priveste participarea la lectii, pune intrebari, da raspunsuri la intrebari si are o minte foarte ascutita. Ea va trece cu brio examenele. Nu exista nicio indoiala in opinia mea. A reusit acest echilibru uimitor intre studiile sale si pasiunea pentru tenis. Este pur si simplu minunata", a spus ea.

La 18 ani, Emma Raducanu, locul 338 WTA, este cea mai tanara jucatoare din Marea Britanie care ajunge in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon. Ea a invins-o, sambata, in turul al treilea, pe Sorana Cirstea, locul 45 WTA, cu scorul de 6-3, 7-5.

In faza urmatoare, Raducanu o va intalni, luni, pe sportiva australiana Ajla Tomljanovic, numarul 75 mondial.

Daca va castiga acest meci, sporitva britanica isi va asigura un premiu de 300.000 de lire sterline (350.000 de euro).

Chiar daca pierde, scrie Daily Mail, Emma, care a fost laudata de ducele si ducesa de Cambridge si de Sir Andy Murray, poate obtine milioane din contracte de sponsorizare.

"Ea arata si se comporta bine, este atractiva, multiculturala, de succes si tanara" a caracterizat-o un expert in domeniu, citat de Daily Mail.