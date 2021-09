Emma Răducanu, mesaj într-o chineză perfectă adresat fanilor ei din țara mamei VIDEO

Emma Răducanu este momentului în sportul mondial, performanța ei de la US Open făcând înconjurul lumii.

Emma are fani pe tot mapamondul, ea mulțumindu-le după ce a triumfat la US Open.

Sportiva britanică le-a transmis un mesaj special, în limba chineză, susținătorilor ei din țara natală a mamei.

"Bună ziua, toată lumea. Vreau să vă mulțumesc și sper că v-ați bucurat de tenisul meu. Sunt încântată că am câștigat. Vă iubesc pe toți, ne mai vedem", a spus Emma într-o chineză perfectă.

Emma vorbește mandarina, dar se descurcă mai greu în română, limba tatălui ei.

-#EmmaRaducanu, whose mother is Chinese from Shenyang, China's northeastern Liaoning Province, spoke in mandarin after the #USOpen triumph. pic.twitter.com/2IJFNIOz7Z— CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) September 12, 2021